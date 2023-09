Turchia | salvato lo speleologo americano bloccato in una grotta

La Federazione Speleologica della, ha detto che ora Mark 'sta bene ed è curato nell'accampamento medico in superficie', prima che faccia ritorno a casa. Leggi Anchelo speleologo ...Mark Dickey , speleologo americano rimasto bloccato da 9 giorni in una grotta , è stato tratto in salvo. Il ricercatore stava esplorando una grotta nel Sud - est dellaquando si è sentito male (emorragia gastrointestinale) e non è stato in grado di uscire dalla grotta. L'allarme per il salvataggio ha coinvolto diverse squadre di esperti speleologi di tutti ...... rimasto intrappolato il 2 settembre in fondo ad una grotta nel sud della. Lo ha annunciato la Federazione speleologica turca. 'Mark Dickey è stato', ha detto la federazione, ...

Turchia, salvato dopo 9 giorni lo speleologo Usa Agenzia ANSA

L'esploratore ha avuto problemi di stomaco mentre esaminava le profondità della Grotta Morca, un complesso remoto di tortuosi passaggi sotterranei nelle montagne del Tauro. La grotta, la terza più ...Mark Dickey, 40 anni, è tornato in superficie dopo essere rimasto intrappolato a oltre 1000 metri di profondità. Aveva iniziato a soffrire di sanguinamenti gastrointestinali durante la spedizione ...