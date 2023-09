Turchia | salvato lo speleologo americano bloccato a mille metri di profondità

(Di martedì 12 settembre 2023) È stato portato in salvo, dopo 9 giorni, loMark Dickey, rimasto intrappolato il 2 settembre in fondo a una grotta nel sud della. Lo ha annunciato la Federazione speleologica turca. “Mark Dickey è stato”, ha detto la federazione, aggiungendo che “l’operazione è stata completata con successo”. Alla complessa operazione hanno partecipato anche quattro tecnici di soccorso speleologico della IX Delegazione lombarda del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. I quattro erano partiti dalle province di Bergamo, Varese e Como. La squadra internazionale, composta in totale da 200 soccorritori, esploratori e medici, ha riportato con cautela Dickey in superficie dopo alcune trasfusioni di sangue. Loè stato legato a una barella. Le squadre che ...

