Turchia | è salvo lo speleologo rimasto bloccato a 1 km di profondità

Dopo nove giorni è finito l'incubo. Il ricercatore americano è stato prima soccorso e poi portato infuori dalla grotta di Morca , nelle montagne del Tauro , parte sud della, dove era rimasto bloccato ad una profondità di 1276 metri. Mark Dickey , 40 anni , speleologo esperto, ...La grotta, la terza più profonda della, raggiunge quasi 1,3 chilometri di profondità nel punto più basso. Le operazioni di salvataggio Mark Dickey era precipitato a 1.120 metri di profondità. ...Il ricercatore americano è stato prima soccorso e poi portato infuori dalla grotta di Morca , nelle montagne del Tauro , parte sud della, ad una profondità di 1276 metri. Mark Dickey , 40 anni , speleologo esperto, durante la spedizione ...

Turchia, in salvo lo speleologo americano bloccato nella grotta Corriere della Sera

Dopo nove giorni è finito l'incubo. Il ricercatore americano è stato prima soccorso e poi portato in salvo fuori dalla grotta di Morca, nelle montagne del Tauro, parte sud della Turchia, dove era ...Proseguono in Turchia le operazioni per portare in superficie Mark Dikey, lo speleologo americano bloccato in una grotta a seguito di un’emorragia improvvisa che lo ha colpito allo… Leggi ...