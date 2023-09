Tumori | in Italia rischia il cancro prostata un uomo su otto

(Di martedì 12 settembre 2023) "Circa unsuinha probabilità di ammalarsi di tumore dellanel corso della sua vita. Al momento ci sono quasi 50 mila persone - per la precisione 46 mila - che vivono con ilalla. E parliamo di una mortalità di circa 7mila uomini ogni anno". Lo ha spiegato Vincenzo Mirone, professore ordinario di Urologia presso l'Università 'Federico II' di Napoli e presidente della Fondazione Pro Ets, intervenendo alla XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, per la Comunicazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul 'Piano europeo di lotta contro il'. La prevenzione e la familiarità sono fondamentali per combattere questo tipo di carcinoma. "Tra i principali fattori di rischio per il tumore ...

...ine un'iniziativa Out of Home di grande impatto a Milano, con camion vela che attraverseranno la città per un'intera settimana, ospitando una creatività che inviterà ad informarsi sui...In, ci sono solo due fondazioni per la prevenzione del tumore alla prostata e una è la ... Secondo le statistiche, infatti, più del 30% deivengono scoperti in modo incidentale"....ha contribuito alla realizzazione di interi reparti specialistici negli ospedali dell'centro ... primario centro di ricerca suinell'area mediterranea, e la Music School Villabianca , ...L'acquisizione di professionalità e di tecnologia innovativa e spesso unica inha portato ... Nel 2016 è stato attivato anche un "Numero Verde per la cura dei(800 143 143)" per facilitare ...

