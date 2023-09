Tumori | cancro seno metastatico | rimborso per nuovo monoclonale farmaco-coniugato

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos Salute) - Cambia lo standard di cura del tumore alin seconda linea. L'Agenzia italiana del(Aifa) ha approvato la rimborsabilità di trastuzumab deruxtecan, unanticorpodi Daiichi Sankyo e AstraZeneca, che migliora la sopravvivenza libera da progressione, il tasso di risposta e la qualità della vita dei pazienti. Il trattamento - spiega una nota congiunta delle due aziende farmaceutiche - è indicato in pazienti con carcinoma mammario Her2-positivo non resecabile o, che hanno ricevuto uno o più precedenti regimi a base di anti-Her2. Approvato dalla Commissione europea a luglio 2022, la nuova terapia è stata riconosciuta dalle Linee guida della Società ...

L'obiettivo di cronicizzare il cancro è sempre più concreto e questa approvazione di Aifa, che cambia il paradigma terapeutico, è solo il primo passo". Le aziende hanno in sviluppo 22 studi clinici.