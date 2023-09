TS – la possibile ragione della positività

Leggi su justcalcio

Il caso Pogba è ancora tutto da chiarire: mentre si attendono i risultati delle controanalisi filtrano indiscrezioni sulla naturaal testosterone riscontrata nel corso del test effettuato alla Dacia Arena in occasione di Udinese-Juventus, prima giornata di campionato. La causa non risiederebbe in una pomata ma in un integratore consigliato da uno dei medici che il centrocampista bainconero è solito consultare in America e al quale si affida quando va a Miami. Il sospetto è che, vigendo regole diverse oltreoceano, il prodotto potrebbe essere legale negli Stati Uniti e illegale in Europa. Le parole dell'agente di Pogba, Rafaela Pimenta "Attendiamo le controanalisi e fino ad allora non possiamo dire nulla. La cosa certa è che Paul Pogba non ha mai voluto infrangere le regole".