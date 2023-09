Trump e Biden | due presidenti e due impeachment a confronto

(Di martedì 12 settembre 2023) The Donald sotto inchiesta nel 2019 e nel 2021, ora tocca all'attuale presidente Duea uno. Perché se il primo presidente degli Stati Uniti a essere messo in stato di accusa per ben due volte mentre era in carica, nel 2019 e nel 2021, è stato Donald, ora tocca a Joe. A puntare il dito contro l’attuale inquilino della Casa Bianca è stato oggi il presidente della Camera Kevin McCarthy, chiedendo alle sue commissioni di aprire un’indagine formale dinei confronti di. Certo, vanno ancora dimostrate le accuse secondo cui il presidente americano avrebbe tratto profitto direttamente dagli affari esteri di suo figlio Hunter. “Si tratta di accuse di abuso di potere, ostruzione e corruzione”, ha detto McCarthy. Si tratta di ”politica estrema nella sua forma peggiore”, ha ...

non sono gli unici due presidenti negli Stati Uniti nei confronti dei quali è stato avviato un processo di impeachment. Prima di loro, infatti, lo stesso è toccato ad Andrew Johnson ...Tutto questo in piena campagna elettorale per le elezioni del 2024 e con il possibile sfidante di, sempre più agguerrito nonostante i suoi guai giudiziari, dall'incriminazione per la ...... per la verità, anche fuori) si fa un gran parlare dell'opportunità per il presidente Joedi ...giustizia americana fa il suo corso e cerca di accertare le eventuali responsabilità di Donald...Leggi Anche Usa 2024, primo dibattito tra candidati repubblicani caratterizzato dall'assenza di- Il tycoon su X: 'presidente corrotto e incompetente' Parlando con i giornalisti al Congresso, McCarthy ha affermato che l'inchiesta sarà incentrata sulle attività imprenditoriali di ...

Il presidente Biden tra gaffes, sondaggi e la voglia di battere Trump una seconda volta RaiNews

Stati Uniti, lo speaker McCarthy chiede l'indagine per l'impeachment di Biden TGLA7

Perché se il primo presidente degli Stati Uniti a essere messo in stato di accusa per ben due volte mentre era in carica, nel 2019 e nel 2021, è stato Donald Trump, ora tocca a Joe Biden. A puntare il ...Se invece si guarda alla sfida tra i due, Biden e Trump continuano a essere sostanzialmente pari. Ma il vero punto è un altro; e lo ha spiegato bene il Los Angeles Times quando ha scritto: “Biden ha ...I procedimenti legali in corso contro l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accusato di numerosi capi di imputazione per aver cercato di sovvertire i risultati delle elezioni del 2020 da lui ...