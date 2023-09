Trovato in strada con un ematoma alla testa | giallo sulla morte di un bimbo di 18 mesi

(Di martedì 12 settembre 2023) Tragedia dai contorni ancora poco chiari a Portogruaro, nel Veneziano: un bambino di 18è stato portato in ospedale dai genitori di origine serba con uned è morto poco dopo . Il piccolo, stando al racconto della nonna e dello zio, si trovava nel cortile di una casa con i cuginetti e altri parenti quando sarebbe stato adagiato per gioco sul cofano di un’auto , da cui poi...

