Trovato in strada con il cranio schiacciato | morto un bambino di 18 mesi Mistero sulla dinamica

(Di martedì 12 settembre 2023) Una tragedia ancora senza risposta quella che ha per protagonista undi 18indalla madre con il. Il piccolo èin ospedale dopo essere stato ...

Una tragedia ancora senza risposta quella che ha per protagonista un bambino di 18 mesiindalla madre con il cranio schiacciato. Il piccolo è morto in ospedale dopo essere statoagonizzante sull'asfalto , poco lontanto da casa, con un ematoma alla testa dovuto ad ...Il bimbo sarebbe statoin, vicino a casa. La dinamica di quanto possa essere accaduto è ancora poco chiara e sulla tragedia stanno indagando i carabinieri di Portogruaro che mantengono ...Un bambino di 18 mesi è morto nell'ospedale a Portogruaro (Venezia) dopo un grave trauma alla testa.inagonizzante dalla madre, si ipotizza sia colpa di un incidente stradale con omissione di soccorso . Il fatto . L'ipotesi . Il fatto. I Carabinieri indagano sulla morte di un bambino ...

Portogruaro, bimbo di 18 mesi trovato agonizzante in strada: è morto ... il Resto del Carlino

VENEZIA. Un bambino di 18 mesi è morto in ospedale dopo essere stato trovato agonizzante in strada vicino a casa, con un ematoma alla testa dovuto a un grave trauma, forse l'esito di un incidente. Il ...Il piccolo, stando al racconto della nonna e dello zio, si trovava nel cortile di una casa con i cuginetti e altri parenti quando sarebbe stato adagiato per gioco sul… Leggi ...