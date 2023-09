(Di martedì 12 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoha annunciato nuovi collegamenti diretti ad alta velocità tra Campania e Lombardia. Dallo scorso weekend, infatti, è stata attivata una nuova coppia di. Il 9647 è partito daCentrale, domenica 10 settembre, alle 16.30, con fermate aRogoredo e Roma Termini per arrivare aalle 21.06 ealle 21.52. In senso inverso (a partire da lunedì 11 settembre), il9620 ha lasciato il capoluogo sannitico alle 7.13,alle 8.03 per fermare a Roma Termini e infineCentrale alle 12.24. I nuovi collegamenti vanno ad inserirsi nell’offerta ...

... mentre si scaldano le campanelle pronte a dare il via alanno scolastico , per molti ... Come si evince dalle tariffe in vigore die degli altri gestori, per gli stessi chilometri si ...Dopo Acea , Agenzia delle Entrate ,, Ferrovie dello Stato, Atac e il Campidoglio unattacco dei pirati informatici. 'In seguito alle prime verifiche tecniche, svolte con il supporto ......Parte il concorso a premi Frecciagoal di1 Ottobre 2013 FORMAZIONE - Generazione Z, oltre mille studenti esclusi dalla partecipazione al concorso regionale 9 Febbraio 2022 LAVORO -...

Trenitalia, nuovo Frecciarossa Milano-Caserta-Benevento anteprima24.it

sono riusciti a farlo viaggiare con Trenitalia. Dopo la “stesa” con armi da guerra dell’altra notte, Meloni pronta a misure choc per Caivano: presto potrebbe rilasciare una nuova intervista al Tg1. Il ...Attacco hacker ai siti di Roma Capitale gestiti da Zetema progetto cultura che dalla mattina di lunedì 11 settembre risultano inaccessibili. Dopo Acea, Agenzia delle Entrate, Trenitalia, Ferrovie ...