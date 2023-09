(Di martedì 12 settembre 2023) “Quella di oggi è stata una riunione molto utile. Ora da una parte dovremo lavorare più in profondità sul tema die quindi intervenire sull’alta concentrazione di esercizie di occupazioni di suolo pubblico. Su questo voglio però ricordare che negli ultimi mesi abbiamo già chiuso 32 esercizi, principalmente per la violazione delle regole sulle Osp, perché questa è la nostra competenza”. “Tra l’altro siamo impegnati, con il Campidoglio, per chiedere al governo di non fare una ulteriore proroga al 31-12 della normativa Osp-Covid e di permettere ai comuni di regolamentare i propri territori con criteri adeguati”. “Dall’altro lato siamo soddisfatti per la decisione di effettuare i pattugliamenti nelle strade del rione durante i momenti di maggiore affollamento serale e notturno. Ci è stato annunciato il ...

Nella notte di martedì scorso, in via San Francesco a Ripa (), alcuni ragazzi hanno ... Con la presidente del I Municipio Lorenzaincontreremo esercenti e cittadini. Questa ...Lo scorso gennaio il Comune di Roma I e II Municipio, con le presidentie De Bello, ... Le zone maggiormente a rischio sono quelle di, San Lorenzo, il centro storico. Chiusure e ...Nella notte di martedì scorso, in via San Francesco a Ripa (), alcuni ragazzi hanno ... Con la presidente del I Municipio Lorenzaincontreremo esercenti e cittadini. Questa ...Lo scorso gennaio il Comune di Roma I e II Municipio, con le presidentie De Bello, ... Le zone maggiormente a rischio sono quelle di, San Lorenzo, il centro storico. Chiusure e ...

Trastevere - Bonaccorsi: Vigileremo l' osp, 32 locali commerciali chiusi RomaDailyNews

Trastevere, stretta anti-malamovida dopo il raid nel cuore di Roma. «Chiudere prima i locali» ilmessaggero.it

Più controlli in strada da parte delle forze dell'ordine e un freno - limitando gli orari delle attività e della somministrazione di alcoolici - ai locali della malamovida ...Oggi in Prefettura, comitato per l'ordine e la sicurezza per discutere sui primi provvedimenti da adottare. Lucarelli: "Situazione esplosiva" ...Intanto, resta alta l'attenzione su quanto accaduto a Trastevere. Per questo ... Con la presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi incontreremo esercenti e cittadini. Questa situazione - conclude ...