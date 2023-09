??Trasporti groupage internazionali | i vantaggi

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 12 settembre 2023) Irappresentano un elemento essenziale nell’ambito della logistica globale e della catena di approvvigionamento internazionale. Questa pratica logistica consiste nel raggruppare merci provenienti da diverse aziende e con destinazioni diverse in un unico carico per ottimizzare l’efficienza del trasporto. In altre parole, ilinternazionale permette a più aziende di condividere uno stesso spazio di carico all’interno di un mezzo di trasporto, come un container o un camion, per ridurre i costi e migliorare l’efficienza. Cosa sono i, noti anche comea carico completo, sono un servizio di trasporto merci in cui diversi carichi di merci da parte di ...