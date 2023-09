Trasporti | da AIR Campania il piano regionale per gli studenti

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 12 settembre 2023) Napoli. Più di 1.400 corse al giorno da e per gli Istituti Scolastici e gli Atenei. È quanto prevede ilper il trasporto scolastico predisposto da AIRa partire da domani, mercoledì 13 settembre. Unarticolato, quello messo a punto dai tecnici dell’azienda di Tpl, che tiene conto della domanda di mobilità dell’utenza scolastica rappresentata dai responsabili dei singoli ambiti territoriali afferenti all’Ufficio Scolastico. In provincia di Avellino la rimodulazione deiprevede 533 corse al giorno da e per i principali plessi scolastici, a cui si aggiungono i servizi dedicati aglicon le 9 navette in partenza dall’Autostazione di Avellino da e per il campus cittadino di via Tuoro Cappuccini. Dal capoluogo irpino ...