Tragedia della funivia del Mottarone | chiesto il processo per 8 tra persone e società

(Di martedì 12 settembre 2023) La procura di Verbania hailper ottoper ladel: nell’incidente morirono 14. La richiesta di rinvio a giudizio riguarda siafisiche che giuridiche. In particolare si tratta del gestore Luigi Nerini, Gabriele Tadini, Enrico Perocchio, e, per Leitner, Martin Leitner, consigliere delegato, il presidente del Cda Anton Seeber e il dirigente Peter Rabansen.anche per le dueFerrovie delsrl e Leitner Spa. La chiusura delle indagini era stata disposta pochi giorni prima dell’anniversariostrage, a maggio....

Sono otto le richieste di rinvio a giudizio avanzate dalla Procura di Verbania per ladel Mottarone , dove il 23 maggio 2021 un cavofunivia Stresa - Alpino - Mottarone si staccò facendo precipitare nel vuoto una delle cabine, provocando la morte di 14 persone . Dopo più ...... la sinistra ha fatto ostruzionismo sperando che il decreto decadesse, anche con il rischio di favorire qualche boss", l'affondopremier. "Abbiamo fatto un decreto dopo ladi Cutro, ...... controlli e denunceGdF Cronaca [ 12/07/2023 ] Oss arruolata in pandemia, incassa il ... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici travolto ...... controlli e denunceGdF Cronaca [ 12/07/2023 ] Oss arruolata in pandemia, incassa il ... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici travolto ...

La tragedia di Samuel Casadei, ex dj muore d'infarto a 50 anni il Resto del Carlino

Tragedia del Mottarone, la Procura di Verbania chiede otto rinvii a giudizio La Stampa

Intanto proseguono gli accertamenti della polizia locale al lavoro per ricostruire nel dettaglio la dinamica della tragedia. Sono state prelevate le riprese delle telecamere della zona e si attende, ...A raccontare i fatti sono stati alcuni migranti sbarcati lunedì a Lampedusa. L'imbarcazione, partita da Sfax, in Tunisia, si sarebbe ribaltata ...Il fatto è avvenuto ieri sera a Portogruaro (Venezia). I carabinieri stanno lavorando alla ricostruzione della tragedia, che i genitori non hanno saputo spiegare in modo convincente. Una delle ipotesi ...