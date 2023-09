Tragedia a Rovigo | Madre Arrestata Dopo la Morte del Bambino di Tre Mesi

Gravefamiliare in provincia di, dove un piccolo neonato di tre mesi è morto in ospedale mentre la madre, di nazionalità marocchina, è stata arrestata su richiesta della Procura della ...I carabinieri stanno lavorando alla ricostruzione della, che i genitori non hanno saputo ... neonato abbandonato vicino a un cassonetto: la madre vuole riconoscerlo Leggi Anche, bimbo ...🔊 Ascolta l'articolo Madre arrestata per 'maltrattamenti aggravati dalla morte' Unaha scosso la provincia di, con la morte di un neonato di soli 3 mesi a causa di maltrattamenti. La madre del piccolo, una donna di nazionalità marocchina e residente nella zona, è ...

Tragedia a Rovigo: neonato muore in ospedale, la madre finisce in carcere - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Un'atroce tragedia ha scosso la provincia di Rovigo, con la morte di un bambino di appena tre mesi e l'arresto della madre. La donna, di origine marocchina, è accusata di maltrattamenti gravissimi, ...A Portogruaro (Venezia) un bambino di 18 mesi è morto in ospedale dopo essere stato trovato agonizzante in strada, poco lontano da casa. Aveva un ematoma alla testa dovuto a un grave trauma, forse l'e ...