Traffico Roma del 12-09-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 settembre 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare incidente lungo la carreggiata esterna con ilincolonnato tra le uscite per laFiumicino e via Appia coda e rallentamenti persulla carreggiata interna tra l’uscita in Nomentana è la via del mare si sta in fila persullaFiumicino tra l’uscita per via della Magliana Trastevere l’uscita per via Laurentina nelle due direzioni di marcia in coda sulla via Flaminia tra due punti e Grottarossa in direzione del raccordo anulare per via del Foro Italicocongestionato tra la Farnesina e l’uscita di via Salaria In entrambe le direzioni in tema di lavori ricordiamo la chiusura della galleria Giovanni XXIII dalle 22 alle 6 per via della Pineta Sacchetti e via del Foro ...