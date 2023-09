Traffico Roma del 12-09-2023 ore 08 | 00

(Di martedì 12 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione già intenso ilin entrata asulle consolari e sul Raccordo Anulare abbiamo code sulla diramazione disud da Torrenova Verso il raccordo anulare stessa situazione die code sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Portonaccio verso la tangenziale est sulla carreggiata esterna del raccordo anulare e file tra Prenestina e BivioL’Aquila che poi per lavori nel tratto Nomentana e via di Settebagni si sta in coda in carreggiata interna incolonnamenti tra Casilina e Ardeatina tangenziale est e infila tra Monti Tiburtini e viale di Tor di Quinto verso lo stadio Olimpicointenso e code sulla Pontina da Pomezia a Castel di Decima sempre verso...

Parigi sta chiedendo all'Antitrust europea garanzie non tanto sulcontinentale, quanto ...- è che oggi a Bruxelles pesino di più le preoccupazioni di Air France che gli interessi die ..." Come sarà il Ponte sullo Stretto di Messina Quanto durerà la sua costruzione E quali ... dei movimenti tellurici nella zona e dell'impatto del vento sulla struttura e sul, è sia un ...Il problema è la fragilità del sistema trafori a pochi giorni dalle difficoltà del tunnel del Frejus, chiuso alpesante per una frana in Francia, e del Monte Bianco, su cuie Parigi ...

Traffico Roma del 12-09-2023 ore 07:30 RomaDailyNews

Disagi e file per il cantiere avviato per spostare la rotatoria davanti al ristorante Biagio: corsa contro il tempo per terminarlo entro venerdì.La Polizia di Stato di Roma e il Servizio Centrale Anticrimine hanno eseguito un decreto di confisca di beni, per un valore complessivo di 10 milioni di euro, emesso dal Tribunale Sezione Misure di ...