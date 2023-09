(Di martedì 12 settembre 2023) su Tg. La7.it - Auto in fila per chiloe chilo. Mezz'ora di tempo per percorrere 900. Da domenica sera i social sono pieni di immagini come queste, con gli utenti ...

... con gli utenti cercano di documentare tutte le deviazioni possibili da quando la galleria del San Gottardo, in Svizzera, è stata chiusa al. Il motivo, ha fatto sapere l'ufficio federale ...Ildall'area del Centro studi fino all'Arco d'Augusto. 1 di 3 Si conta di finire entro venerdì Già ieri mattina il quadrante che gravita intorno alle vie Flaminia, Tripoli, ...Montefredane .a lungo nel tardo pomeriggio sulla provinciale tra Montefredane e Grottolella, in provincia di Avellino. Poco prima delle 17:30, all'altezza del bivio Taverna del Monaco, si è ......registrato sulla stessa carreggiata nella giornata di venerdì 8 settembre, tra il comune di Incisa in Val d'Arno e l'uscita di Firenze Sud, un altro scontro tra quattro auto ha...

Traffico paralizzato per la chiusura del San Gottardo: crepa di 25 metri nel tunnel TGLA7

Rimini, traffico paralizzato per lo spostamento della rotatoria Corriere Romagna

Tra strade chiuse per lavori o a circolazione limitata e altre totalmente bloccate, negli orari di punta ma non solo, i cittadini di Torre del Greco si trovano a fare i conti con il problema ...È partito ufficialmente il «Giubileo» dei cantieri in città e l’effetto al rientro dalle ferie, e la ripresa di tutte ...Per evitare la trappola del cantiere dell’A9, numerosi automobilisti ma anche autotrasportatori optano per precorsi alternativi, andando a paralizzare il traffico sulle strade cittadine. I lavori in ...