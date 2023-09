Tra futuro e sostenibilità | un rinoceronte grida aiuto all’aeroporto di Fiumicino

(Di martedì 12 settembre 2023)– Quante volte ogni giorno pensiamo che la nostra società stia prendendo una deriva troppo stressante, consumistica e compromettente? Quanto del nostro atteggiamento altera l’equilibrio naturale del mondo che ci circonda? E cosa rimane dentro di noi del mondo naturale a cui apparteniamo?”. È un messaggio potente quello che racconta “Natural Reaction” By Marcantonio, l’opera di arte contemporanea raffigurante unbianco in dimensioni reali, per una lunghezza di circa quattro metri con uno schermo da cinquanta pollici incastonato nel corno, che da oggi i passeggeri potranno ammirare nell’area di imbarco E del Leonardo da Vinci. La nuova opera installata nello scalo romano non lascia spazio ad interpretazioni: ilbianco, animale in via di estinzione con appena due esemplari femminili ancora sul pianeta, ...

...politica e si è riconosciuto subito nei nostri valori e nell'idea di buona politica sviluppata...Abbonato vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro e un grande in bocca al lupo per il......lezioni di public speaking, fitting d'alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico. ...un colpo di scena destinato a scombinare l'equilibrio della coppia in un confronto su passato e. ...... una risorsa fondamentale per il loro. Inoltre, abbiamo collaborato con altre organizzazioni ... Nel nostro Club non si fa distinzionesoci del Rotary e soci del Rotaract, ogni idea, ogni ...Si definisce simpatica, permalosa, simpatica e solare e sogna unda modella. Ad ottenere la ... ovvero la "milf" più avvenente delle spiagge del Mezzogiorno e nuovo titolo inseritole fasce ...

Il futuro delle imprese Nuove generazioni tra formazione e ... LA NAZIONE

Esteri: la centralità del Medio Oriente, tra presente e futuro Il Riformista

Milano, 12 set. (askanews) - Riqualificazione dei laboratori per potenziare le infrastrutture di ricerca: sono questi alcuni degli obiettivi del Piano Strategico 2023-2025 del Politecnico di Milano ch ...Con l’inizio del nuovo anno scolastico 2023/2024, l’Amministrazione Comunale di Cavriglia ha annunciato una serie di progetti e iniziative titolate ‘Agenda Scuola 2024’. Il progetto ha l’obiettivo di ...Genova - ll Festival della Comunicazione è arrivato a quota dieci edizioni e continua di anno in anno il suo percorso di crescita. Il borgo di Camogli si è animato come sempre nel secondo fine settima ...