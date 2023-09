Toyota C-HR - Sempre più coupé | ma senza sacrifici - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di martedì 12 settembre 2023) Le porte della TME, laMotor Europe alla periferia di Bruxelles, non vengono aperte spesso alla stampa. Ma per la nuova C-HR, che qui nasce concettualmente, hanno fatto un'eccezione per sottolineare quanta attenzione ci sia verso i clienti europei. Noi, infatti, siamo i più schizzinosi per quanto riguarda il design (in Italia continua ad essere una delle principali motivazioni d'acquisto), la qualità percepita e il piacere di guida. Come dire, i giapponesi sono bravi a fare vetture che trovano il favore di tanti, ma se si tratta di fare una macchina che piaccia soprattutto a noi precisini, è il caso di lasciarla nelle mani dei tecnici del TME. Fatta per i nostri gusti. Così, la seconda generazione dellaHigh Rider (C-HR sta perrialzata, se non lo ricordate) è stata concepita, dallo stile alla prototipazione fino al ...