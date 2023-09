Totti pupazzo | lite accesa in radio

... ma non lo vedo nelle vesti di un ruolo che non sia soltanto quello del rappresentante, taglia nastri eimmagine', si percepisce nel commento vocale. Ferrero difendea spada tratta: '...... ma non lo vedo nelle vesti di un ruolo che non sia soltanto quello del rappresentante, taglia nastri eimmagine', si percepisce nel commento vocale. Ferrero difendea spada tratta: '...

Lite accesa su Totti: “Solo un pupazzo immagine” CalcioMercato.it

Bargiggia: 'Totti è un pupazzo'. La reazione di Ferrero AreaNapoli.it

farebbe la figura del pupazzo immagine e la bella figurina“. Durante la trasmissione era presente Massimo Ferrero, dal 2014 al 2021 Presidente della Sampdoria, ma da sempre grande sostenitore della ...Ai microfoni di Radio Cusano Campus si è verificato un acceso botta e risposta tra Paolo Bargiggia e Massimo Ferrero sull'ex calciatore della Roma.Lite durante la trasmissione “Ferrero: non solo sport” in onda su Radio Cusano Campus tra Massimo Ferrero e Paolo Bargiggia. Il giornalista sportiva ...