Toto Wolff | stilettata alla FIA | “Regole per frenare la Mercedes”

(Di martedì 12 settembre 2023) Il dominio della Red Bull è estremamente meritato, ma sgorga dal cambiamento diatto a limitare lo strapotere che stava vivendoin pista con Lewis Hamilton. Questo, in sintesi, il pensiero espresso da, team principal dell’ex scuderia che tiranneggiava il campionato iridato di Formula 1 fino a qualche annetto fa. Ecco cosa ha detto il dirigente del team stellato durante una delle sue ultime uscite a mezzo stampa. Le parole didi: “Hanno ribaltato i rapporti di forza in pista” “Abbiamo perso il campionato piloti 2021 per molte ragioni – ha dichiarato, team principal di, durante una delle sue ultime uscite a mezzo stampa –. Una è stata la gara ...

Così, team principal della Mercedes che ha fatto il punto sul Mondiale di Formula 1 in vista delle ultime otto gare della stagione. "Al momento - ha dettoin un'intervista pubblicata ...Per quest'ultimo, così come per il Team Principal, la vettura rende meglio su piste ad alta deportanza , motivo per cui la casa di Brackley si avvicina alla tappa asiatica con ottimismo e ...Siamo stati comunque competitivi su un circuito che non si addiceva alle caratteristiche della nostra macchina" , commenta, provando a guardare il classico bicchiere mezzo pieno, di fronte ...è curioso di vedere se ci saranno degli effetti in termini di prestazioni in pista per effetto di queste novità regolamentari: 'Sarà interessante, Aston Martin ha già fatto un passo ...

Direttiva FIA, Wolff: "Red Bull mezzo secondo più lenta Non credo" | FP FormulaPassion.it

F1: Mercedes. Wolff 'Recupereremo gap con Red Bull, noi come McLaren' Tiscali

'C'è ancora tanto lavoro da fare, ma possiamo migliorare', dice il team principal della Mercedes LONDRA (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) - ...Al contrario, Lewis Hamilton e Toto Wolff non si sbilanciano sulle prestazioni del (attualmente) due volte campione. Infatti, il duo della Mercedes ha sminuito non poco il record di Verstappen in ...Le caratteristiche del circuito si addicono alla Mercedes W14 molto più rispetto a quelle di Monza. Dietro Red Bull, sarà sfida tra Ferrari, Mercedes e Aston Martin