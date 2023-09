Pertanto - conclude Maiello - la Misericordia diinvita tutti a raggiungereMellusi il prossimo 15 settembre per una prevenzione e protezione sanitaria gratuita prenotandosi ......00 del giorno 11/09/2023 alle ore 06:00 del giorno 12/09/2023, una pressoMercato Coperto ed un'altra presso la ex scuola zona Colli. Per il Comune di, con riferimento alla sola zona ...... Melizzano, Ponte e(Torrepalazzo)'. BENEVENTO 'Zona Capodimonte IACP e intero quartiere, ... Zona ASI - Ponte Valentino; - Distretto Via Avellino e traverse, via Perasso e traverse,...

Torrecuso, in piazza Mellusi visite mediche gratuite Fremondoweb

in collaborazione con il Comune di Torrecuso, ha aderito al progetto ‘Missione Salute’ che si terrà venerdì 15 settembre dalle ore 8,30 alle ore 13,30 in piazza Antonio Mellusi. Chi accederà agli ...Torrecuso, 3 Settembre - Dopo il boom di enoturisti di questi giorni, domenica 3 settembre si chiude a Torrecuso il sipario sulla 48esima edizione di ...