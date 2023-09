(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos) - Da giovedì 14 settembre' con un'edizione che contiene diverse novità, a partire dal ritorno dopo 9 anni del. Ritorno preceduto dall'ennesima polemica scatenata dal musicista-divulgatore, questa volta per aver usato un insulto omofobo per zittire uno spettatore che lo contestava in un concerto a Selinunte. Superata la polemica con ripetute scuse e la donazione di metà del suo cachet a un'associazione che si occupa di dare alloggio a ragazzi cacciati dalle famiglie di provenienza dopo il coming out, lo show - che andrà in onda su Sky e in streaming su Now - può dunque cominciare euna dinamica ultravivace tra i quattro giudici. "Io non sono venuto per sfidare i giudici, non sono venuto per cercare di prevalere su di loro ma di prevalere ...

Superata con scuse e donazione la crisi dell'insulto omofobo, tante le novità della nuova edizione Da giovedì 14 settembre' con un'edizione che contiene diverse novità, a partire dal ritorno dopo 9 anni del giudice Morgan. Ritorno preceduto dall'ennesima polemica scatenata dal musicista - divulgatore, ...Il clima, alla conferenza stampa di lancio di X2023 , non è dei migliori. A pochi giorni dalla partenza della nuova edizione - la 17esima in ... Morgan , chedietro il bancone del talent ...E tra Ambra e Morgan come va Ambra, unica donna giudice di questa edizione di X, risponde ... "La missionea essere quella di prendere dei diamanti grezzi, non artisti fatti, che poi si ...Il via con le Audition Da giovedì 14 settembre su Sky e in streaming su NOW la musicaal centro, sul palco di X2023. A portarla, le tantissime proposte e i sogni degli artisti che ...

X Factor 2023 inizia giovedì 14 settembre: tutte le novità su giudici e cast Sky Tg24

Torna X Factor e promette scintille, tra Morgan giudice e nuovi criteri scelti La Gazzetta del Mezzogiorno

L'attesa è finita: la nuova edizione di X Factor è pronta a partire. Il talent show di Sky, che ha rinnovato con Freemantle per un altro biennio, torna con un'edizione rinnovata in molti aspetti.Da giovedì 14 settembre torna X Factor' con un'edizione che contiene diverse novità, a partire dal ritorno dopo 9 anni del giudice Morgan. Ritorno preceduto dall'ennesima polemica scatenata dal ...Le parole di Ambra Angiolini, Dargen, Fedez e Morgan per la nuova edizione di X Factor, al via il 14 settembre.