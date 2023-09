Torna lo sciopero mondiale per il clima | le proteste in Italia

Leggi su velvetmag

(Di martedì 12 settembre 2023) Sinelle piazze di tutto il mondo e, più da vicino, d’per un nuovo grido a sostegno del. Fridays For Future annuncia un nuovoper il. Come sostiene il movimento internazionale si tratta, nel nostro Paese in particolare, della: “Risposta spontanea al negazionismo del governo è la resistenza collettiva“. “L’è a un nuovo capitolo della storiatica“. Esordisce con queste parole la nota stampa ufficiale lanciata dal movimento Fridays For Futureche annuncia un nuovoper manifestare contro il cambiamentotico. In particolare, oggi, l’attenzione si sposta sul nostro Paese caratterizzato, ormai da moltissimi mesi, da ondate di calore, ...