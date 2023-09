Torna a Villa Borghese la Fitwalking per Ail Roma

Leggi su funweek

(Di martedì 12 settembre 2023) Domenica 24 settembre appuntamento con la settima edizione dellafor AIL a, camminata solidale non competitiva promossa da AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma – sezione diper raccogliere fondi a sostegno della Ricerca e dell’assistenza ai Pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari. Lafor AIL – nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica, è una importante iniziativa di sensibilizzazione sociale che conta ben 21 appuntamenti in contemporanea in tutta Italia. Si tratta di un’occasione preziosa di incontro per tutti i pazienti in via di guarigione, gli ex pazienti, i loro familiari e tutti gli amici, per trascorrere una giornata all’aria aperta, facendo attivita? fisica e iniziando a riprendere ...