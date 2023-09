Torino | appuntamento con Sanabria | poi altre due trattative

(Di martedì 12 settembre 2023) Rinnovo del contratto in arrivo per Tonnyal. Tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre è attesa la firma...

... che non presiederà i lavori - mentre i numeri parlano di ben 400 delegati presenti all'. Ad aprire i lavori, che saranno guidati dal vicepresidente di Fdi Giovanni Donzelli, la premier ...... Diavoli Rosa Brugherio, You Energy Piacenza, Modena, Cuneo, Parella, Montichiari e, per la ... Per l'di Ospedaletti l'organizzazione, targata Nlp Sanremo, si avvale anche della ...L'obiettivo Davis è importante per il numero uno del mondo, che preferisce questoal ... Dopo la tappa a, in programma dal 12 al 19 novembre, Djokovic dovrebbe tornare a Valencia per ...

Torino: ritorna l'appuntamento con il cioccolato Metropolitano.it

L'APPUNTAMENTO DI DOMENICA 23 E' IN VIA TRENTO 135 ... sia avanzando proposte/suggerimenti migliorativi rispetto alla vivibilità del nostro Comune". Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007.Appuntamento il 18 settembre a Roma per le agenzie di viaggi interessate a scoprire le novità e gli aggiornamenti dell’offerta turistica delle Seychelles. L’evento organizzato da Tourism Seychell [ ...