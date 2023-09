Tor Marancia – Ciaccheri | 14 settembre inaugurazione biblioteca scolastica

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 settembre 2023) Il Municipio Roma VIII organizza per giovedì 14alle ore 17,30 un’iniziativa pubblica per ricordare Don Andrea Gallo nel decennale della sua scomparsa presso La Villetta Social Lab, Via degli Armatori 3 a cui partecipa anche il segretario della Cgil, Maurizio Landini. E’ quanto si legge in una nota. All’evento, oltre al presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo(nella foto) prendono parte anche Domenico “Megu” Chionetti, comunità San Benedetto al porto, Caterina Pozzi, presidente Cnca, Francesca Vetrugno, assessora alle Politiche educative e culturali Municipio Roma VIII, Walter Massa, presidente Nazionale Arci, Emiliano Manfredonia, presidente nazionale Arci, Anna Falcone, avvocato e Francesca Fornario, scrittrice. Alle ore 17 è prevista l’intitolazione dellaa Tor ...