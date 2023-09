Tocca il fondoschiena della giornalista spagnola Isa Balado in diretta tv | arrestato

(Di martedì 12 settembre 2023) La polizia nazionalehaun uomo a Madrid con l’accusa di «aggressione sessuale» ai danni di una reporter, mentre la vittima era impegnata in un collegamento tv . Ne hanno dato notizia i canali socialpolizia stessa. Il canale tv 'Cuatrò, per il quale lavora laaggredita, ha ricostruito la dinamica dell’accaduto, mostrando diverse immagini dell’episodio....

Leggi Anche Molestie a reporter Greta Beccaglia: tifoso condannato a un anno e 6 mesi Leggi Anche Spagna, bufera sul presidente della Federcalcio Rubiales per un bacio a una calciatrice: 'Deve ...Approfittando di un attimo di distrazione della donna, l'ha palpeggiata con forza sul. La vittima si è subito voltata verso di lui urlando spaventata per il gesto compiuto, ma l'uomo, ...A motivare la condanna, come riporta il Corriere della Sera , è la giudice Maria Bonaventura , la stessa che aveva assolto un bidello accusato di violenza sessuale per aver toccato ila ...Approfittando di un attimo di distrazione della donna, l'ha palpeggiata con forza sul. La vittima si è subito voltata verso di lui urlando spaventata per il gesto compiuto, ma l'uomo, ...

Spagna, passante tocca il fondoschiena di una giornalista in diretta tv: arrestato TGCOM

Tocca il sedere a una commessa, arrestato - Pescara Il Centro

In quel momento, stando a quanto messo in mostra nelle immagini tv, l’individuo poi arrestato le si è avvicinato da dietro e le ha toccato il fondoschiena, mentre le chiedeva: 'Di che canale siete».In Spagna un ragazzo è stato arrestato dalla polizia dopo aver molestato sessualmente la giornalista Isa Balado, del canale televisivo spagnolo Cuatro, che stava tenendo un collegamento in diretta tv ...Un increscioso caso di violenza sessuale si è consumato in un esercizio commerciale di Portanuova, in provincia di Pescara, quando un uomo ha palpeggiato il sedere di una commessa. Dopo aver commesso ...