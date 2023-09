Tiro a volo | Europei 2023 | Bacosi e Cassandro centrano la Finale per il bronzo

(Di martedì 12 settembre 2023) Dianae Tammarosi giocheranno la medaglia dinello skeet misto ai Campionatidi, rassegna in fase di svolgimento in Croazia, precisamente in quel di Osijek. Il responso è arrivato dopo una lunghissima giornata di qualificazione, in cui gli azzurri in forza al team Italia 2, rispettivamente argento enelle specialità individuali, sono finiti agli shoot off. Il binomio italiano aveva chiuso le tre serie di qualificazione mettendo a referto 146 piattelli su 150 complessivi, finendo agli spareggi con la compagine ucraina, con quella ceca e con quella tedesca. Ad assicurarsi invece subito un posto inè stata la Gran Bretagna, abile a segnare 147/150 con Amber Jo Rutter e Ben ...

Capua . Dopo il Mondiale è tempo di Europei per il. A Osijek in Croazia oggi si è svolta la fase decisiva della prova di Skeet individuale con il campano Tammaro Cassandro capace di salire sul podio. Il tiratore di Capua ha vinto il bronzo ......Il primo acuto azzurro agli Europei diporta la firma di Diana Bacosi. Sulle pedane di Osijek (Croazia), infatti, la plurimedagliata olimpica ha conquistato la medaglia d'argento nello skeet femminile. Nella finale a sei non è ...

Non riesce a celare l'amarezza Tammaro Cassandro, atleta che ha conquistato la medaglia di bronzo nello skeet ai Campionati Europei 2023 di tiro a volo, rassegna in fase di svolgimento in Croazia, pre ...La "prima volta" di Diana Bacosi. La leggenda del tiro a volo azzurro ha infatti conquistato nella giornata di ieri la sua prima medaglia nello skeet individuale della carriera in un Campionato ...