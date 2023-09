Tiro a volo | Bacosi dopo l’argento agli Europei | “Sono contenta | ci sono buoni presupposti per Parigi 2024”

(Di martedì 12 settembre 2023) La “prima volta” di Diana. La leggenda delazzurro ha infatti conquistato nella giornata di ieri la sua prima meda nello skeet individuale della carriera in un Campionato Europeo, ottenendo un prezioso argento alla rassegna continentale in fase di svolgimento ad Osijek. Un dato che, per certi versi, fa anche sorridere: il fenomeno italiano (oro a Rio 2016 e argento a Tokyo 2020) infatti aveva già conquistato quattordici mede in campo continentale, tutte però negli eventi a squadre o misti. questa volta peròè riuscita a compiere una grande Finale, cedendo il passo soltanto alla neo Campionessa del Mondo Danka Bartekova. Proprio per questo motivo l’azzurra è apparsa decisamentenel post gara, come si evince dalle parole ...

Capua . Dopo il Mondiale è tempo di Europei per il. A Osijek in Croazia oggi si è svolta la fase decisiva della prova di Skeet individuale con il campano Tammaro Cassandro capace di salire sul podio. Il tiratore di Capua ha vinto il bronzo ......tenta la girata alsu un traversone di Momentè, pallone alto. All'11' un nuovo inserimento di Berardi vede il portiere salvarsi in corner. Un minuto dopo nuova occasione per Berardi il cui...Il primo acuto azzurro agli Europei diporta la firma di Diana Bacosi. Sulle pedane di Osijek (Croazia), infatti, la plurimedagliata olimpica ha conquistato la medaglia d'argento nello skeet femminile. Nella finale a sei non è ...

Tiro a volo, Europei Osijek 2023: Diana Bacosi è d'argento nello skeet! Vince la campionessa del mondo Danka Bartekova OA Sport

Nel primo caso, ha posizionato male la barriera su punizione, lasciando un corridoio libero per il tiro del macedone Pandev. Nel secondo caso, ha sbagliato la posizione in volo, non riuscendo a ...Tiro a Volo, Europei: nello Skeet bronzo per il campano Cassandro Il tiratore di Capua si è classificato al terzo posto dopo aver chiuso al comando la qualifica. Dopo il Mondiale è tempo di Europei pe ...