Tim Burton ha riscoperto l' amore nel fare i film sul set di Beetlejuice 2 | sarà merito della compagna Monica Bellucci che è nel cast?

(Di martedì 12 settembre 2023) A Hollywood è tutto fermo. Lo sciopero combinato di scrittori e attori ha congelato tutta l’industria cinematografica. Non solo quella americana. Ma anche le produzioni in giro per il mondo. Ne ha fatto le spese anche Tim. Che, a un giorno e mezzo dalla finelavorazione dell’attesissimo sequel di, ha dovuto chiudere il set. Ed è un vero peccato, dice in un’intervista al quotidiano inglese Independent. «Sono grato di aver ottenuto quello che abbiamo ottenuto. Letteralmente, manca solo un giorno e mezzo. Sappiamo cosa dobbiamo. È stato fatto al 99 per cento del». Marivela anche un ritrovatoper il suo lavoro da regista. ...

Il canale programmerà: The Batman con Robert Pattinson, la trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, e gli iconici film di Batman di(Batman, Batman Returns) e Joel Schumacher (...è noto da sempre per il suo stile distintivo nella realizzazione di personaggi, paesaggi e film. Il cineasta non apprezza affatto le conseguenze della modernità che si concretizzano nel suo ...In un'intervista concessa a Variety, la costumista di Mercoledì, Colleen Atwood, fedele collaboratrice diin questi anni, ha svelato cosa ci aspetta nella seconda stagione. La Atwood ha ...Come poteva sfuggireall'ondata di creatività indotta dall' intelligenza artificiale Un regista come lui, il cui immaginario oscuro e grottesco è così ben delineato e riconoscibile, non poteva che diventare a ...

Tim Burton spiega che Beetlejuice 2 è stato un "ritorno alle origini" e che mancano pochissimi giorni di riprese | Cinema BadTaste.it Cinema

Tim Burton ha riscoperto l'amore nel fare i film sul set di "Beetlejuice" 2: sarà merito della compagna Monica Bellucci che è nel castTim Burton ha definito le intelligenze artificiali altamente disturbanti in quanto per il filmmaker statunitense e padre dei cult movie Edward Mani di Forbice, Beetlejuice e Big Fish è come se un ...Tim Burton è uno dei registi più noti al mondo, nonché uno dei più amati da numerose generazioni, per via del suo amore verso il medium e il suo talento e ...