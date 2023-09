Tim Burton critica l' AI che imita il suo stile | Come un robot che ti ruba l' anima

(Di martedì 12 settembre 2023) Il regista di Batman e Beetlejuice punta il dito contro l'uso discriminato dell'intelligenza artificiale, capace dire il suounicondogli l'. Timè noto da sempre per il suodistintivo nella realizzazione di personaggi, paesaggi e film. Il cineasta non apprezza affatto le conseguenze della modernità che si concretizzano nel suo look unicoto dall'intelligenza artificiale, sottolineandone i pericolosi nel corso di un'intervista con The Independent. Al regista è stato chiesto di una storia di Buzzfeed pubblicata a luglio che utilizzava l'intelligenza artificiale per mostraresarebbero i film Disney se fossero stati diretti da. "Hanno chiesto all'intelligenza artificiale di realizzare le ...

Il canale programmerà: The Batman con Robert Pattinson, la trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, e gli iconici film di Batman di(Batman, Batman Returns) e Joel Schumacher (...è noto da sempre per il suo stile distintivo nella realizzazione di personaggi, paesaggi e film. Il cineasta non apprezza affatto le conseguenze della modernità che si concretizzano nel suo ...In un'intervista concessa a Variety, la costumista di Mercoledì, Colleen Atwood, fedele collaboratrice diin questi anni, ha svelato cosa ci aspetta nella seconda stagione. La Atwood ha ...Come poteva sfuggireall'ondata di creatività indotta dall' intelligenza artificiale Un regista come lui, il cui immaginario oscuro e grottesco è così ben delineato e riconoscibile, non poteva che diventare a ...

Tim Burton spiega che Beetlejuice 2 è stato un "ritorno alle origini" e che mancano pochissimi giorni di riprese | Cinema BadTaste.it Cinema

Tim Burton è uno dei registi più noti al mondo, nonché uno dei più amati da numerose generazioni, per via del suo amore verso il medium e il suo talento e ...Tim Burton è noto da sempre per il suo stile distintivo nella realizzazione di personaggi, paesaggi e film. Il cineasta non apprezza affatto le conseguenze della modernità che si concretizzano nel suo ...Tim Burton si è espresso in difesa di Johnny Depp, attore col quale ha collaborato in molti film e attaccato dalla "folla inferocita" ...