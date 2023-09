TIFF | Mark Ruffalo e Joaquin Phoenix tra i 200 artisti che chiedono di interrompere i rapporti con RBC

(Di martedì 12 settembre 2023) Oltre 200 star e filmmaker, tra cui, hanno firmato una lettera per chiedere che il Toronto film festival interrompa il suo legame con la Royal Bank of Canada. Oltre 200 filmmaker e star di Hollywood, tra cui, hanno firmato una lettera aperta rivolta al CEO del Toronto Film Festival chiedendo di eliminare ogni legame con la Royal Bank of Canada. Glisostengono infatti che sia leader mondiale nell'estrazione di combustibili fossili e che approvi, in modo indiscriminato, dei progetti sulle terre degli indigeni senza alcun consenso da parte delle comunità. L'iniziativa Tra chi ha firmato la missiva, ideata da Elza Kephart e Jose Luis Guiterrez, con la richiesta al CEO del ...

Oltre 200 star e filmmaker, tra cui Mark Ruffalo e Joaquin Phoenix, hanno firmato una lettera per chiedere che il Toronto film festival interrompa il suo legame con la Royal Bank of Canada.Signatories to the group's open letter to TIFF outlining its concerns include screen stars Mark Ruffalo, Rachel McAdams and Joaquin Phoenix, alongside filmmakers and producers including Avi Lewis, ...Hollywood stars including Mark Ruffalo, Julianne Moore, Rachel McAdams, Edward Norton, Joaquin Phoenix and 200-plus filmmakers including Adam McKay and Kat Coiro have signed an open letter to TIFF CEO ...