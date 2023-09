“Ti presento Raffa” | due serate nei teatri di Loreto e Redona

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 settembre 2023) Bergamo. Dopo il successo diRevolution al Teatro Donizetti, il viaggio di Bergamo nell’universo del pianeta Arkadia coinvolge anche due importanti spazi teatrali dei quartieri didove andrà in scena lo spettacolo Ti: mercoledì 13 settembre al Teatro dialle ore 21 (Largo Rontgen 4) e domenica 17 settembre al Teatro Qoelet alle 21 (Via Papa Leone XIII, 22). Una vera e propria anteprima diin the Sky con Francesco Micheli e il cast dell’opera che accompagneranno il pubblico nel fantastico mondo diella Carrà, immaginato per l’opera in prima assoluta che andrà in scena dal 29 settembre. L’ingresso è libero con prenotazione consigliata sul sito www.inthesky.it Ti ...