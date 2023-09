Thuram si scambia con Pavard | ma Francia KO in Germania Milan 90?

Leggi su inter-news

(Di martedì 12 settembre 2023)in campo nell’amichevole di Dortmund tra. Non condividono minuti, al Westfalenstadion sono i padroni di casa a imporsi per 2-1. KO IN AMICHEVOLE – In una partita che non metteva nulla in palio la, con Rudi Voller commissario tecnico d’emergenza dopo l’esonero di Hansi Flick, batte 2-1 la. In gol al 4? Thomas Muller, all’87’ Leroy Sané e al 91? ininfluente il rigore di Antoine Griezmann. C’era tanto derby a quattro giorni da Inter-, visti i due in campo per parte. Gioca titolare, sostituto al 65?, Benjaminalla sua prima presenza dopo l’arrivo dal Bayern Monaco. Entra invece allo stesso momento Marcus, per Randal Kolo Muani. Novanta minuti interi per Mike Maignan e ...