The Red Suitcase | la recensione del film di Fidel Devkota a Venezia 80

(Di martedì 12 settembre 2023) Il: The Red, del 2023 Regia:. Cast: Saugat Malla, Prabin Khatiwada, Bipin Kark. Genere: Drammatico, soprannaturale. Durata: 87 minuti. Dove l’abbiamo visto: In anteprima al Festival di. Trama: Un autista parte con il suo pick-up dall’aeroporto di Kathmandu per un viaggio di due giorni, con una consegna che arriva dall’estero e deve essere portata in un lontano villaggio di montagna. Per strada, una figura solitaria cammina lentamente verso lo stesso villaggio, trascinando una piccola valigia rossa. Durante la conferenza stampa dell’80esima edizione della Mostra internazionale di arte cinematografica di, il direttore Alberto Barbera ha definito The Red“una storia di fantasmi, che allude anche ...

The Red Suitcase, la recensione del film di Fidel Devkota a Venezia

