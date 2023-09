The Ferragnez | Sanremo Special | il trailer e il poster dello show di Prime Video

(Di martedì 12 settembre 2023)ha svelato oggi ilufficiale e ilnon-fiction Original italiano Theha svelato oggi ilufficialenon-fiction Original italiano The, un episodioe che segue l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di, tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico. The...

"Sapevi quanto ci tenevo, ti avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer". Chiara Ferragni si rivolge così a Fedez nel trailer di 'The Ferragnez - La Serie: Sanremo Special', l'episodio speciale della serie che segue la famiglia più social d'Italia e che arriva su Prime il 14 settembre, per svelare i retroscena di quanto accaduto tra i due.

Rosy Chin del Grande Fratello è apparsa in The Ferragnez Novella 2000

Rosy Chin: La Chef del Grande Fratello con un Passato da Star di The Ferragne Tuttavia, ciò che potrebbe sorprendere molti è il suo passato nel mondo della televisione, in particolare la sua ...Chiara Ferragni, ogni giorno, sul proprio profilo Instagram, mostra ai suoi quasi 30 milioni di follower, ciò che indossa per quella o quell'altra occasione e il suo ...Tra le nuove concorrenti nip del GF c'è anche Rosy Chin: chef e blogger che a quanto pare è già apparsa in alcune trasmissioni tv. Vediamo insieme quali!