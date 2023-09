(Di martedì 12 settembre 2023) TFA: in tante Università le selezioni sonoin itinere, per cui i candidati non sannose entreranno in graduatoria, sevincitori oppure idonei con diritto a frequentare il prossimo anno accademico. Eppure, poiché il bando per il nuovoper l'assunzione di 30.216 docenti è ormai imminente, il quesito è lecito: si potràcon riserva? L'articolo .

... 41 anni, insegnante di italiano, storia e geografia ma specializzata neltramite il corso. Venerdì scorso ha ricevuto la convocazione, la mattina di lunedì 11 settembre si è presentata ...Ho la specializzazione sul, un anno di Tirocinio formativo, il. A Messina fai una vita di sostituzioni e il posto fisso ti arriva l'anno prima di andare in pensione, è un classico. A ..." I docenti diiniziano ad aumentare " ha affermato Francesca Bellia , numero uno Cisl Scuola Sicilia - facendo un punto sulla situazione scuola in Sicilia " perché idanno la ...

TFA sostegno VIII ciclo, specializzandi entro il 30 giugno 2024 a quale concorso potranno partecipare Saranno ancora assunti da GPS Orizzonte Scuola

Di norma, il 15 novembre di ogni anno è l’ultimo giorno per la presentazione delle domande per chiedere di fruire dei permessi studio per l’anno solare successivo. Quindi, per la fruizione delle cd. 1 ...Il Ministro Valditara sta lavorando per risolvere le criticità del sostegno agli alunni certificati: come garantire la continuità didattica