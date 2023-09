Test allarme pubblico Campania | via alle prove IT-Alert | inviati centinaia di migliaia di sms

...è trattato solo di un. I cittadini oggi dovranno infatti esclusivamente prendere visione del messaggio e compilare un questionario che sarà in forma assolutamente anonima. Il sistema di...Il 12 settembre è partita la seconda ondata dicon la prima sperimentazione generale. Si tratta del nuovo sistema dipubblico per l'informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata ......i cittadini che ne avessero bisogno in occasione deldi IT - alert. Giovedì alle ore 12, infatti, scatterà in tutta l'Umbria la sperimentazione di IT - Alert, il nuovo sistema di...Questo è un MESSAGGIO DIdel sistema diitaliano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it - alert.it e compila il questionario". ...

IT-alert, ripartono i test in Italia: come funziona il nuovo sistema di allarme pubblico Il Sole 24 ORE

It Alert nelle Marche, domani il test del sistema di allarme: chi riceve il messaggio il Resto del Carlino

Martedì alle ore 12 il IT-Alert test ha interessato la regione Marche. Quasi tutte le persone presenti sul territorio marchigiano e muniti di un dispositivo collegato alla rete di telefonia mobile ...E' scattato alle ore 12 punto sui telefoni cellulari l'IT-alert, il sistema nazionale di allarme pubblico, oggi alla sua prova generale in Campania ...il sistema nazionale di allarme pubblico, oggi alla sua prova generale in Campania. Un segnale acustico forte è stato accompagnato da un messaggio dove si specifica che si è trattato solo di un test.