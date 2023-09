Test Alert in Campania | sms apparso su milioni di smartphone | cosa significa

Il 12 settembre è partita la seconda ondata dicon la prima sperimentazione generale. Si tratta del nuovo sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata ...... IT -permetterà ai cittadini di essere informati, nei casi di gravi emergenze. Queste le tipologie di rischio che potranno rientrare negli avvisi una volta terminati i: maremoto generato ...IT: dove . Cos'è l'IT. Il testo del messaggio di allarme .IT: dove. Dopo Toscana (28 giugno), Sardegna, Sicilia, Calabria ed Emilia Romagna, è il turno di Campania , ...

IT-alert: a Fvg, Marche Campania primo messaggio test oggi 12 settembre Adnkronos

Se non è arrivato il messaggio It-Alert sul proprio smartphone durante il test il problema potrebbe dipendere dalla versione del sistema operativo ...Non rientrano nei messaggi i terremoti e il bradisismo. «Il test del giorno 12 - si sottolinea in una nota - servirà esclusivamente a far conoscere IT- alert come nuovo ed aggiuntivo sistema di ...