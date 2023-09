Terremoto a Napoli | i Campi Flegrei tremano ancora | sveglia all’alba per i residenti

(Di martedì 12 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna nuova scossa disi è verificata nella zona dei. L’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato un sisma magnitudo Md 2.9, avvenuto alle 04:28 ad una profondità di 2 km. L’evento è stato avvertito in particolare dalla popolazione di, Pozzuoli, Pomigliano d’Arco, Torre del Greco e Caserta. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli “l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.9 ± 0,3 localizzato nella zona vulcano solfatara,” viene spiegato in una nota. Il sisma si è prodotto alle 04:28, ora locale, alla profondità di 2,3 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree costiere“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

