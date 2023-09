Terra Amara | Anticipazioni Puntate dal 25 al 29 Settembre 2023 | Terribile Avventura Per Gaffur!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 12 settembre 2023)dal 25 al 29: Gaffur va in Germania per lavorare e fa una scoperta davvero sconcertante. Intanto anche per Mujgan arriva un’altra brutta delusione lavorativa…prosegue e, nella settimana dal 25 al 29, i telespettatori assisteranno ad un momento molto complesso per Gaffur. Quest’ultimo avrà ormai disposto tutto per andare in Germania, ma alla fine scoprirà che, a causa di una truffa, in realtà non potrà andare da nessuna parte, lasciando tutti nella disperazione. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti? Demir riesce a tirare fuori ...