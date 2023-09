(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – Ildell’Ambiente e della Sicurezza Energetica hato con decreto del 5 settembre 2023 il progetto definitivo del secondo tratto del, intervento in cavo sottomarino, in corrente continua, trae Campania di circa 970 km di lunghezza e 1.000 MW di potenza. Sidi un’opera strategica per il sistema elettrico italiano nell'ambito degli obiettivi di transizione energetica fissati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (Pniec). Per l’intera opera, il cui ramo est trae Campania è stato giàto,investirà nei prossimi anni circa 3,7 miliardi di euro coinvolgendo nella sua realizzazione 250 imprese. La nuova ...

... ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato di. "IlLink, per cuiinvestirà complessivamente 3,7 miliardi di euro, consentirà lo sviluppo delle fonti ...Nuovi passi avanti per ilLink , il doppio cavo sottomarino, frutto dell' investimento di, che collegherà Campania - Sicilia - Sardegna, lungo 970 km e con 1.000 MW di potenza. Il Ministero dell'Ambiente e ...... ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato di. 'IlLink, per cuiinvestirà complessivamente 3,7 miliardi di euro, consentirà lo sviluppo delle fonti ...

Terna: Tyrrhenian Link, ministero autorizza la tratta ovest Sicilia-Sardegna Adnkronos

Questi gli obiettivi che persegue Tyrrhenian Link, progetto infrastrutturale di Terna per collegare la Sicilia con la Sardegna e la penisola italiana attraverso un doppio cavo sottomarino in corrente ...I l Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha autorizzato con decreto del 5 settembre 2023 il progetto definitivo del secondo tratto del Tyrrhenian Link, intervento in cavo sottomarino, ...