Terna | Mase autorizza tratta Ovest Tyrrhenian Link tra Sicilia e Sardegna

E' inoltre l'effetto di un lavoro sinergico del ministero cone con le amministrazioni regionali coinvolte - ha aggiunto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica - che ci consente ...... Amministratore Delegato di. 'Il Tyrrhenian Link, per cuiinvestira' complessivamente 3,7 miliardi di euro, consentira' lo sviluppo delle fonti rinnovabili contribuendo in maniera ...

Lo ha reso noto Terna con un comunicato. Il Tyrrhenian Link prevede la realizzazione di due linee elettriche sottomarine in corrente continua, una dalla Campania alla Sicilia e una dalla Sicilia alla ...Per l’intera opera, il cui ramo est tra Sicilia e Campania è stato già autorizzato, Terna investirà nei prossimi anni circa 3,7 miliardi di ...