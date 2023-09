Per l'intera opera, il cui ramo est tra Sicilia e Campania è già stato autorizzato,coivolgerà nella realizzazione 250 imprese. La nuova infrastruttura servirà a incrementare la capacità di ...... ricorda ilnel comunicare l'autorizzazione, arrivata con decreto del 5 settembre 2023. Per l'intera opera, il cui ramo est tra Sicilia e Campania è stato già autorizzato,investirà nei ...Per l'intera opera , il cui ramo est tra Sicilia e Campania è stato già autorizzato,investirà nei prossimi anni circa 3,7 miliardi di euro coinvolgendo nella sua realizzazione 250 imprese . La ...Per l'intera operainvestirà nei prossimi anni circa 3,7 miliardi di euro, coinvolgendo nella sua realizzazione 250 imprese. La nuova infrastruttura contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo ...

Terna: Mase autorizza secondo tratto Tyrrhenian Link tra Sicilia e ... Borsa Italiana

Terna, il Mase autorizza il secondo tratto del Tyrrhenian Link Agenzia askanews

Roma, 12 set. (askanews) - Nuovo, importante passo per il Tyrrhenian Link, il cavo sottomarino che sarà realizzato da Terna e che con i suoi ...Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha autorizzato il progetto definitivo del secondo tratto del Tyrrhenian Link, intervento in cavo sottomarino, in corrente continua, tra Sar ...Nuovi passi avanti per il Tyrrhenian Link, il doppio cavo sottomarino, frutto dell'investimento di Terna, che collegherà ...