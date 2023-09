(Di martedì 12 settembre 2023) Il cestista statunitense Kevin Porter Jr,a Nba con gli Houston Rockets, è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito eto dila sua ragazza. I due alloggiavano al Millennium Hotel di New York e, secondo un rapportoa polizia, lei lo aveva chiuso fuori dalla...

Ad ogni modo la Prefettura di Savona […] Navigazione articoli La Spezia, detenuto con problemi psichiatricidiinfermiera Scontri tra tifosi del Como e della Samp: emessi 8 ...Un detenuto con problemi psichiatrici, giunto dal carcere di Aosta a metà luglio, resosi già responsabile in altri penitenziari di aggressione ai danni di operatori i e danneggiamento - nel pomeriggio ...Rischiava di trasformarsi in tragedia l'ennesima aggressione ai danni di una donna , che si è consumata a Bologna. Questa mattina, un uomo, un tunisino senza fissa dimora, era andato a prendere sua ...

Tenta di strangolare la fidanzata: in manette star dell'Nba Today.it

La donna, l'ex giocatore della WNba Kysre Gondrezick, è stata portata in ospedale per una valutazione medica. I Rockets hanno rilasciato una dichiarazione a ESPN dopo l'arresto. "Stiamo raccogliendo ...Il sindacalista si rivolge al capo del DAP Giovanni Russo : " Occorre immediato intervento altrimenti - a Marassi dopo la protesta dei detenuti durata sette giorni per problemi spesa, il detenuto che ...