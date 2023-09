Tennistavolo | Europei a squadre Malmö 2023 | l’Italia femminile parte con un successo sulla Turchia

(Di martedì 12 settembre 2023)delguidata da Elena Timina, ha battuto per 3-0 lanella sua seconda gara del Gruppo C e si è qualificata agli ottavi di finale dei Campionatidi(Svezia) grazie ai successi di Stefanova, Piccolini e Monfardini. Nikoleta Stefanova ha iniziato alla grande contro Sibel Altinkaya (n. 97 del ranking mondiale) vincendo con il punteggio di 15-13, 6-11, 11-3, 11-8, annullando un set point nel primo set (12-13) e risalendo da 0-2 nel terzo parziale. Il secondo singolare ha opposto Giorgia Piccolin (n. 120) a Ozge Yilmaz (n. 166). La bolzanina ha vinto con lo score di 9-11, 12-10, 13-11, 11-5 in un confronto tiratissimo. L’azzurra era risalita nel primo parziale da 6-10 a 9-10, poi ha sprecato varie chance nel ...

... non ancora qualificato, ottiene una quota Paese) 21 giugno - 2 luglio: GiochiCracovia ( L a coppia vincitrice otterrà una carta per il doppio misto) 21 giugno - 2 luglio Break ...Mentre il meno giovane è Gil, ultra ottantenne, che ha appena partecipato aglidi Oslo in Norvegia". Ecco alcuni momenti dell'Open Day di oggi. Alessandro BozzonettiDa domani al 17 settembre andranno in scena a Malmo, Svezia, glidi tennis tavolo. Ci saranno 24 squadre femminili e altrettante maschili in gara, con ...e Nikoleta Stefanova (...Con la medaglia di bronzo, Cartlotta Ragazzini ha conquistato la prima medaglia aglidella ... Questo è un bel traguardo, un qualcosa cui tenevo quando ho cominciato a praticare il, ...

Tennistavolo, Europei a squadre Malmö 2023: definite le prime Nazioni qualificate agli ottavi sia tra gli uomini che tra le donne OA Sport

Tennis Tavolo Europei - L’Italia fa soffrire la Francia con una super ... La Voce di Mantova

Si conclude la seconda giornata di gare agli Europei a squadre 2023 di tennistavolo, in corso a Malmö, in Svezia: alla Malmö Arena arrivano i primi verdetti e si conoscono le prime 16 squadre qualific ...SHEFFIELD - È di 2 ori, 1 argento e 2 bronzi il bottino degli azzurri del tennistavolo paralimpico al termine delle gare individuali dei Campionati Europei di Sheffield. A salire sul gradino più alto ...Scende in campo anche l'Italia femminile agli Europei a squadre 2023 di tennistavolo, in corso a Malmö, in Svezia: esordio alla Malmö Arena per le azzurre, inserite nel Gruppo C, contro la Francia, vi ...