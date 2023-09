Tennis | Torneo San Diego Paolini eliminata al primo turno

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 12 settembre 2023) L'azzurra si è arresa all'esordio in due set alla statunitense Navarro SAN(USA) - Semaforo rosso per Jasmine, l'unica azzurra al via nel "Cymbiotika SanOpen" (WTA 500 - montepremi 780.637 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del BarnesCenter della città s