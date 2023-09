Tennis | doping | quattro anni di squalifica per l’ex numero uno del mondo Simona Halep

Simona Halep è stata squalificata per quattro anni a seguito di violazioni legate al. Ad annunciarlo è stato l' InternationalIntegrity Agency (ITIA) con una nota. La 31enne, vincitrice di due tornei del Grande Slam , era accusata di due violazioni: la prima riguardava ...Anche nelè tempo di tornare ad indossare la maglia della nazionale . Il primo passo per provare a ... quel Mikael Ymer che dopo la squalifica per la vicenda "" ha deciso di ritirarsi dall'...La Svezia ha invece perso per ritiro Mikael Ymer, che ha salutato ildopo la squalifica per, e schiererà l'altro fratello Ymer, Elias, insieme al giovane Leo Borg. Confronto sulla carta ...Finalista nel 2018 in Australia la rumena, che vedrà scadere la sua sospensione per. Tantissime giocatrici in lizza per le sei wild card disponibili: vedremo quali saranno le scelte di...

Tennis, Simona Halep squalificata per quattro anni per doping Sky Sport

Tennis, la rumena Simona Halep squalificata 4 anni per doping Sky Tg24

ROMA, 12 SET – Simona Halep è stata squalificata per 4 anni per doping. La romena, ex numero uno al mondo del tennis femminile, era stata sospesa provvisoriamente lo scorso ottobre, dopo un controllo ...L’ex numero 1 del mondo, che ha vinto due tornei dello Slam, positiva all’antianemico Roxadustat a ottobre 2022 e con il passaporto biologico alterato più volte (nel tennis non si usa) ...Simona Halep non potrà tornare in campo fino al 6 ottobre 2026. Già sospesa in maniera provvisoria dall'anno scorso per la positività al roxadustat agli US Open 2022, la 31enne rumena ha visto ...